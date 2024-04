Melhorias em rodovias, destravamento de projetos de energia e ampliação de modais de transporte são alguns dos pontos principais para avanço na infraestrutura do Rio Grande do Sul. Esses e outros apontamentos fazem parte de pesquisa inédita da Confederação Nacional da Indústria (CNI), lançada nesta terça-feira (30). Com o nome Panorama da Infraestrutura Região Sul, o relatório elenca gargalos e propostas para melhorias da infraestrutura nos três Estados do sul do país. Além de melhorar índices de segurança e de serviços aos cidadãos, o destravamento de projetos aumentaria a competitividade na região, segundo o estudo.