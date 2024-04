Recebido sob gritos de “mito” e “presidente”, Jair Bolsonaro participou do primeiro dia da 29ª Agrishow, maior feira voltada ao agronegócio no Brasil, que se estende até sexta-feira (3), em Ribeirão Preto, São Paulo. Em sua fala, que encerrou uma série de anúncios de políticas públicas do governo paulista ao setor local, o ex-presidente fez referências à próxima eleição ao Planalto — à qual foi declarado inelegível pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).