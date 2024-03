O secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, afirmou nesta quarta-feira (27) que a pasta lançou o edital do Novo Litígio Zero, para renegociação de dívidas dos contribuintes com o Fisco de até R$ 50 milhões. A nova fase do programa, lançado no ano passado, começará na próxima segunda-feira (1º) e terá prazo de quatro meses.