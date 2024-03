Mais de 18 mil produtos eletrônicos importados irregularmente foram apreendidos em 51 municípios da Serra no ano passado. O valor alcança a casa de R$ 1,3 milhão e é o dobro do registrado em 2022 e nove vezes maior do que em 2019, quando R$ 140 mil em equipamentos foram apreendidos. Os dados são da Receita Federal, que afirma existir uma mudança no tipo de produto que é trazido de forma irregular para o país.