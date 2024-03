Uma operação para coibir o furto e a receptação de fios e cabos mobilizou policiais, bombeiros e técnicos de operadoras de telefonia e da RGE, nesta quarta-feira (13). Coordenada pela Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Rio Grande do Sul, a ação resultou na prisão de duas mulheres e dois homens em Caxias do Sul e Farroupilha. Houve também apreensão de farta fiação de propriedade de empresas, munições e armas.