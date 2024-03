Os mercados de ações geralmente experimentam um crescimento gradual, porém, recentemente, testemunhamos um aumento acentuado. As ações americanas aumentaram em 21% desde o final de outubro, atualmente mantendo-se cerca de 5% acima do pico alcançado em janeiro de 2022. Além disso, em 22 de fevereiro, o mercado europeu de ações estabeleceu um novo recorde, marcando o primeiro registro desse tipo em dois anos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.