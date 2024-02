Dois de três setores da economia gaúcha fecharam 2023 no azul. O segmento de serviços ficou na ponta, com avanço mais robusto, no embalo dos negócios envolvendo transportes e informação e comunicação. Na sequência, o comércio também registrou variação positiva, mas com menos fôlego diante do freio no consumo. Já a indústria não conseguiu tração suficiente para sair do vermelho, ancorada por juro elevado, falta de apetite externo e cautela em parte do empresariado.