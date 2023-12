Em ambiente ainda marcado pela herança do juro no topo, o montante de empresas com dívidas em atraso segue em patamar elevado. O percentual de pessoas jurídicas inadimplentes ficou em 14,3% em novembro no RS. O indicador apresenta leve recuo ante outubro, mas alta ante o igual mês de 2022, quando estava em 13,2%. Os dados são da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Porto Alegre e da Boa Vista SCPC. Além do juro alto, que freia investimento e produção dos negócios, sequência de estiagens no Estado afetam o ciclo financeiro das companhias, segundo especialistas.