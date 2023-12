Mesmo com o cenário adverso trazido pelo clima, o agro do Rio Grande do Sul segue sendo um bom pagador. É o que mostram os dados do Boletim Agro da Serasa Experian referentes ao terceiro trimestre de 2023, divulgados nesta segunda-feira (4). A taxa de inadimplência no Brasil no período, considerados todos os portes de propriedades, foi de 6,7%. No Estado, ficou em 4,1%. Santa Catarina e Paraná completam o top três dos menores índices, fazendo da Região Sul também a de menor percentual.