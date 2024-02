A inflação da região metropolitana de Porto Alegre fechou o mês de janeiro com alta de 0,13%, influenciada por aumento de preços dos alimentos. O indicador mostra desaceleração ante dezembro, quando ficou em 0,43%. Os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que apura a inflação oficial do país, foram divulgados na manhã desta quinta-feira (8) pelo IBGE.