A revisão da vida toda de aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) volta à pauta do Supremo Tribunal Federal (STF) nesta quarta-feira (28). Em dezembro de 2022, a Corte aprovou a tese que permite que aposentados revejam suas contribuições e optem pelo cálculo que mais lhes favoreça (abaixo saiba mais sobre quem pode ser beneficiado). No entanto, houve recurso da Advocacia-Geral da União (AGU) contra a decisão — que está sendo julgado agora.