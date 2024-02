O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi diagnosticado com covid-19, o que poderá comprometer a sua participação presencial nos eventos do G20 no Brasil, que ocorrem nesta semana em São Paulo, informou a pasta. De acordo com a assessoria de imprensa, Haddad se sentiu indisposto no domingo (25) e fez o teste que apontou infecção pela doença. Apesar disso, o ministro passa bem.