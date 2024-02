Terminou a etapa diplomática do G20, mas o Rio de Janeiro será palco, na próxima semana, de outro encontro preparatório, desta vez com a participação de ministros de Finanças. Assim como o chanceler brasileiro Mauro Vieira foi o anfitrião da primeira etapa, caberá a um já assoberbado ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fazer as honras da casa.