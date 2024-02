O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi criado para proteger os trabalhadores demitidos sem justa causa. A cada início de mês, os empregadores realizam depósitos correspondentes a 8% do salário do funcionário em contas bancárias em nome dos empregados. O FGTS é formado pelo total desses depósitos mensais mais correção monetária, pertencendo ao empregado, mas o valor só pode ser retirado em situações específicas.