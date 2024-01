Em evento em Brasília, o ministro da Previdência Social, Carlos Lupi, disse nesta quarta-feira (3) que a fila do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) “nunca vai acabar”. O ministro acrescentou que, para 2024, trabalha com a meta de reduzir o tempo de espera para 30 dias, segundo o jornal O Globo e o site g1.