O Rio Grande do Sul já arrecadou 25% do estimado com o pagamento antecipado do IPVA 2024. Isso representa R$ 1,346 bilhão dos R$ 5,2 bilhões esperados pelo governo do Estado. Os dados preliminares foram divulgados pela Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz) na manhã desta quinta-feira (28), último dia para aproveitar o desconto máximo.