Esta quinta-feira (28) é o prazo final para pagar o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2024 com o maior desconto oferecido pelo governo do RS. Aqueles que quitarem o tributo antes da virada do ano, além de receberem um desconto de 6% pela antecipação, não serão afetados pela variação da Unidade de Padrão Fiscal (UPF/RS), estimada em 4,53%, com base na inflação.