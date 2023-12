Já estão disponíveis os valores do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 no Rio Grande do Sul. É possível consultá-los no site do banco do dono do veículo e também no aplicativo para celular IPVA RS, disponibilizado pela Receita Estadual tanto na App Store quanto na Google Play. É preciso informar a placa e o Renavam do veículo. O desconto máximo neste ano será de 28%, considerando 6% de antecipação e a não correção pela Unidade Padrão Fiscal (UPF, estimada em 4,55%) para pagamento em cota única até o dia 28 porque tem os abatimentos máximos de Bom Motorista e Bom Cidadão (veja tabelas abaixo). No ano passado, chegava a 32%. A Receita Estadual havia aumentado o desconto nos dois últimos anos, como forma de amenizar o aumento forte no imposto, provocada pela elevação no preço dos carros. Antes disso, em 2021, o abatimento máximo era de 25%.