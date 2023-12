Será divulgado nesta quarta-feira (20) o calendário do IPVA 2024 do Rio Grande do Sul, mas, mais uma vez, sem definição quanto ao seguro obrigatório DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres). Ele não vem sendo cobrado há três anos, mas o dinheiro acabou e o governo federal tenta retomá-lo.