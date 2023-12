Tem um incentivo fiscal que passa ao largo dos decretos para corte de benefícios publicados pelo governador Eduardo Leite: o Fundo Operação Empresa do Rio Grande do Sul (Fundopem-RS). Isso porque ele não faz renúncia do tributo, mas cobra menos do ICMS incremental, ou seja, daquele que seria pago a mais por expansão da indústria. Aliás, a retirada de benefícios fará com que algumas empresas tenham que pagar mais ICMS, o que é até uma oportunidade para solicitarem Fundopem, pondera o diretor do Sistema Estadual para Atração e Desenvolvimento de Atividades Produtivas (Seadap), Gustavo Rech.