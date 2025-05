Wall Street recebe com tranquilidade decisão do Fed de manter juros inalterados

A Bolsa de Valores de Nova York fechou em alta nesta quarta-feira (7), em um mercado que recebeu sem nervosismo a decisão do Federal Reserve (Fed, banco central americano) de manter inalteradas as taxas de juros atuais, que foi amplamente antecipada pelos mercados.

"Há grande incerteza sobre, por exemplo, onde vão se estabilizar as políticas tarifárias e também, quando elas finalmente se estabilizarem, quais serão as implicações para a economia", disse Powell.

Mas, apesar dos comentários do presidente do Federal Reserve, Wall Street teve um desempenho positivo.

Para Adam Sarhan, analista da 50 Park Investments, os mercados ainda estão procurando o próximo "catalisador de alta" após a reunião do Fed, enquanto os investidores esperam por acordos comerciais envolvendo os Estados Unidos e importantes parceiros comerciais após a introdução da nova extensão de tarifas do governo de Donald Trump.

Entre as ações protagonistas do dia, a Alphabet, controladora do Google, caiu 7,5% depois que o executivo da Apple, Eddy Cue, disse a um tribunal americano que o tráfego do mecanismo de busca do Google diminuiu em produtos de seu grupo no mês passado, sinal de que está perdendo terreno para alternativas de IA.