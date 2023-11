O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse que a reunião ministerial com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou o objetivo do governo com a eficiência do gasto público e que não há possibilidade de aumentar gastos fora do planejamento econômico. A fala foi dada em meio a dúvidas sobre a meta fiscal de déficit zero no ano que vem.