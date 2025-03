INSS confirma datas de pagamento antecipado a aposentados e pensionistas

Quase 16 milhões de segurados receberão valores entre esta quinta (6) e sexta-feira (7). Rafa Neddermeyer / Agência Brasil/Divulgação

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) confirmou a antecipação do pagamento do benefício a 15,9 milhões de aposentados e pensionistas, que receberão os valores, programados para 10, 11 e 12 de março, entre os dias 6 (quinta) e 7 (sexta-feira).

A informação havia sido divulgada na sexta-feira (28) pelo governo federal, mas servidores da central de atendimento 135 desconhecem a decisão e geram dúvidas entre beneficiários.

Segundo relatos feitos a Zero Hora, apesar da mudança no dia do pagamento, o sistema segue apresentando a data original, que tem sido repassada por atendentes da central do INSS.

O órgão não soube explicar o motivo da divergência entre as informações divulgadas.

Antecipação parcial

O valor antecipado corresponde ao benefício de fevereiro, que já foi pago a mais de 39 milhões de cidadãos na última semana do mês.

A antecipação afeta os segurados cujos cartões de benefício tenham número final (sem o dígito verificador) 8, 9 e 0, no caso de quem recebe um salário-mínimo. Entre quem recebe acima do mínimo, beneficiará os segurados com o número final de 3, 8, 4, 9, 5 e 0.

Novo calendário do INSS para pagamento do benefício de fevereiro

Para quem ganha até um salário mínimo:

Final 6 — 6 de março

Final 7 — 7 de março

Final 8 — 6 de março

Final 9 — 6 de março

Final 0 — 7 de março

Para quem ganha acima de um salário mínimo: