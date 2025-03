Livro sobre a produção de alho no Brasil tem assinatura de agência da Serra

Agência Positiva foi a responsável pela gestão e editoração do livro. Elias Carpeggiani / Divulgação

De Flores da Cunha, a Agência Positiva foi a responsável pela gestão e editoração do livro Entre Dentes e Bulbos — A cultura do alho no Brasil. A obra é uma iniciativa da Associação Nacional dos Produtores de Alho (Anapa) e foi lançada no final de fevereiro, em Cristalina, interior de Goiás.

O livro retrata como o alho nobre se desenvolveu no país, desde o plantio no fundo de quintal até a produção em grande escala, e tornou-se um produto rentável. São 150 páginas que também contam as dificuldades ao longo dos anos devido à compra de alho de outros países.

Com coordenação do publicitário Ricardo Bacana Vignatti, a obra foi escrita pela jornalista e historiadora Danúbia Otobelli e tem projeto gráfico do arquiteto e diretor de criação Elias Carpeggiani.