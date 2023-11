O cabo de guerra inaugurado no núcleo da Presidência da República, do Ministério da Fazenda e do PT sobre mudar a meta prevista pelo arcabouço fiscal em 2024 parecia ter encontrado um desfecho na semana passada, quando o relator da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO), Danilo Forte (União-CE), anunciou que o governo havia batido o martelo sobre a manutenção do déficit zero das contas públicas do próximo ano.