Após greve dos caminhoneiros Redução no ICMS do diesel "não está no radar" do governo do Estado, diz secretário Luiz Antônio Bins afirma que corte não é necessário porque o RS já tem uma das alíquotas mais baixas do país. Para ele, medidas anunciadas pelo Planalto têm condições de garantir queda de R$ 0,46 no litro do combustível