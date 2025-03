Sindilojas Caxias realiza painel alusivo ao Dia da Mulher com empreendedoras da Serra

Quatro nomes de destaque da Serra estarão na 8ª edição do painel Mulheres que arrasam no mundo dos negócios, do Sindilojas Caxias.

A empresária Istela Lima (franqueada da Yang Modeladores), a comunicadora Maria Teresa Zanella Fortuna (diretora do Grupo Solaris) e a pesquisadora Vera Zattera irão compartilhar suas trajetórias, no próximo dia 12, a partir às 19h, no Villagio Caxias. A mediação do encontro será feita por Flora Magnabosco, comunicadora e psicóloga.

Os ingressos custam R$ 77. Associadas do Sindilojas têm entrada gratuita. Inscrições pelo link gzh.digital/sindilojasmulheres