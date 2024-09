Em cerimônia com foco no reconhecimento da união de esforços diante da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul, a 25ª edição do Troféu Guri foi realizada na noite desta terça-feira (27). Os homenageados receberam a distinção em festividade na Casa da RBS, durante a 47ª Expointer, realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio.