Direto da Expointer Notícia

Troféu Guri reconhece personalidades e entidades com atuação na enchente no RS

Uma das mais tradicionais premiações do Rio Grande do Sul, a distinção comemorou 25 edições com um formato especial. Pela primeira vez, o evento homenageou iniciativas e movimentos

27/08/2024 - 18h29min Atualizada em 27/08/2024 - 20h53min