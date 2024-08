Conversas Cruzadas na Expointer: retomada do agronegócio no RS

No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, direto da Expointer 2024, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Jr recebe o secretário da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação do RS, Clair Kuhn, o presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul), ⁠Gedeão Pereira, o vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do RS (Fetag-RS), ⁠Eugênio Zanetti, e o diretor de Planejamento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), ⁠Leonardo Busatto, para debater a retomada do agronegócio no Rio Grande do Sul.