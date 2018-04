Pente-fino Beneficiários convocados pelo INSS em março têm até hoje para agendar revisão de perícia; veja se seu nome está na lista Quem teve o nome publicado no Diário Oficial da União em 23 de março deve entrar em contato com o instituto pelo 135 para evitar a suspensão do auxílio doença ou da aposentadoria por invalidez; no Rio Grande do Sul, há 10 mil beneficiários na relação