Univali / Divulgação

Clientes de operadoras de telefonia têm direito de cancelar o pacote sem pagar multa contratual caso haja mudança unilateral dos planos por parte da prestadora. A garantia é da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) e foi reforçada após a Vivo anunciar que, a partir do dia 22 de outubro, os atuais clientes serão migrados para novos planos (alguns mais caros), com o encerramento dos atuais.

A Anatel informa que as prestadoras podem encerrar seus planos desde que informem qualquer alteração aos consumidores com antecedência de 30 dias. O consumidor então terá este prazo para decidir se adere ou não à nova proposta. Se não estiver de acordo, poderá romper o contrato de fidelização sem pagamento de multas rescisórias.

Caso o consumidor tenha alguma dificuldade de cancelar o serviço ou migrar de pacote, poderá abrir uma reclamação na Anatel, por meio deste link ou do aplicativo para celulares Anatel Consumidor (disponível para Android e iPhone). Antes disso, é fundamental que já tenha recorrido à própria prestadora e anotado o número de protocolo de atendimento. Este número será solicitado pela agência no momento do registro da reclamação.

Esta regra que vale para o caso da Vivo é aplicável a todas as operadoras. A reportagem entrou em contato com as demais operadoras no Brasil e nenhuma informou ter planos para alterar os formatos dos pacotes no momento: a Claro comunicou que não havia previsão de mudança no seu portfólio de planos, a TIM disse que não iria se pronunciar sobre o assunto e a OI não respondeu à solicitação da reportagem.

Portabilidade do número para outra operadora

Outra opção para quem não está disposto a ter o plano alterado é a portabilidade numérica que, em casos de alteração unilateral do pacote, também não implica em multas. Para transferir o seu número para outra operadora, o cliente deve ir até a nova operadora e informar seus dados pessoais (apresentando comprovante de residência, documento de identidade e CPF), telefone e a operadora atual. A empresa, então, fará o cancelamento da linha anterior e promoverá a habilitação do serviço e entrega do novo chip. O processo não leva mais do que 24 horas. É possível que a linha fique fora do ar durante duas horas, enquanto o serviço é realizado.