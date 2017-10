Quem acha que foi prejudicado na hora de pedir um benefício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) pode solicitar uma revisão junto ao órgão. Podem ser objeto desse pedido, por exemplo, o valor mensal do benefício que foi requisitado, os vínculos empregatícios considerados para uma aposentadoria, entre outros. Conforme o INSS, é possível pedir a revisão até 10 anos a contar do prazo do início do recebimento do benefício.