- As sacas devem ser armazenadas em local seco, fresco, ventilado e longe da luz direta do sol. Temperatura ambiental menor que 25°C e umidade abaixo de 70% são necessárias para prolongar a qualidade das sementes.

- As pilhas de sacas devem estar afastadas do teto em pelo menos 1,5 m e das paredes do armazém, no mínimo, a 50cm para melhorar a ventilação.