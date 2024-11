5 filmes que estreiam no cinema em dezembro de 2024

Em dezembro, o cinema traz surpresas emocionantes e estreias muito aguardadas. Entre os lançamentos, está ‘Mufasa: O Rei Leão’, um prelúdio que explora a história do famoso pai de Simba, com direção de Barry Jenkins. Para os admiradores do cinema brasileiro, ‘O Auto da Compadecida’ terá uma sequência, reunindo João Grilo e Chicó em novas e hilárias situações. Para os fãs de videogame, ‘Sonic 3: O Filme’ chega às telonas, trazendo muita ação e diversão com o ouriço mais icônico do mundo.