Raika Coutinho, 36 anos, está na disputa do Miss Universo Canadá 2024. Nascida em Cuiabá, no Mato Grosso, ela reside no Canadá desde 2013. O evento ocorrerá no dia 28 de julho, em Ontário. Caso vença o concurso, ela será a segunda brasileira a representar o país da América do Norte no Miss Universo.