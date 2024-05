Na noite de sábado (25), durante concurso realizado no Auditório Belgrano, em Buenos Aires, a modelo e atriz Magalí Benejam Corthey, 29 anos, foi coroada Miss Argentina. Representando a província de Córdoba, ela competiu com outras 27 candidatas de diversas regiões do país. Um dos destaques da noite ficou com a Miss Buenos Aires, Alejandra Marisa Rodríguez, 60, que venceu o prêmio especial de "melhor rosto". As informações são do jornal Folha de S. Paulo.