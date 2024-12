Lojas Renner traz opções de diferentes estilos para presentear 

Itens da varejista gaúcha atendem todos os estilos e idades. Josefina Biete / Divulgação

O fim do ano é um convite às celebrações e à troca de momentos especiais entre amigos e familiares. Inspirada por essa energia e pelo desejo de tornar cada gesto significativo, a Lojas Renner lança campanha com o conceito Inspire o Extraordinário, que celebra o poder das comemorações e como a escolha dos presentes com carinho pode ser transformadora.

Para inspirar ideias de presentes para encantar neste Natal, a varejista gaúcha preparou uma seleção especial de itens que atendem a todos os estilos e idades. Para os apaixonados por moda, a dica é investir em vestidos estampados no modelo midi ou em um conjunto de alfaiataria, ambos tendência para as comemorações em altas temperaturas do Brasil.

Outra opção certeira são os clássicos atemporais, como blusas e camisas de linho, que combinam sofisticação e versatilidade. Para um toque mais casual, vale investir em t-shirts com estampas divertidas e o clássico jeans, além de peças de algodão e tecidos texturizados, que tem tudo a ver com a estação, assim como bordados, crochetados e manualidades.

Peças como vestidos são tendência para as festas de fim de ano em altas temperaturas. Fernando Still / Divulgação

Na categoria masculina, camisas polo e bermudas em tecidos leves são ótimas opções para quem busca praticidade sem abrir mão do estilo. Camisas de linho ou camisetas em cores neutras também agradam a diferentes perfis, seja para o dia a dia ou ocasiões especiais.

Para os homens, camisas são boa pedida para o dia a dia ou em datas especiais. Fernando Still / Divulgação

Para os pequenos, opções com moda e muita diversão para curtirem. Vestidos com estampas temáticas, conjuntos coloridos e pijamas divertidos garantem conforto e estilo Não esqueça dos conjuntos de bodies para bebês, que são fofos e práticos.

Peças com estampas temáticas atraem os pequenos. Fernando Still / Divulgação

Os acessórios também são uma ótima sugestão de presente. Carteiras, bolsas e bijuterias marcantes são versáteis e a Renner traz uma infinidade de modelos, dos mais discretos aos que foram feitos para ser a peça-chave de um look. E que tal traduzir o seu afeto por alguém em forma de um aconchegante e confortável pijama? Apostar em conjuntos de algodão é uma escolha certeira e as lojas da rede estão com várias opções de modelos femininos, masculinos e infantis. Além de todas essas opções, a Renner ainda conta com uma variedade incrível de produtos de Perfumaria e Beleza que é capaz de agradar todos os estilos.