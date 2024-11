O Encontro com Patrícia Poeta dedicou o programa desta segunda-feira para debater o Dia Internacional para Eliminação da Violência Contra as Mulheres, que ocorre no dia 25 de novembro. Naiara Azevedo, que denunciou o ex-marido por violência doméstica no ano passado, deu o seu relato sobre o que passou no seu antigo relacionamento: