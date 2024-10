O futuro rei

Príncipe William lança documentário após meses afastado dos holofotes devido ao câncer de Kate Middleton

Produção tratará do trabalho do herdeiro do trono britânico com pessoas sem moradia e também mostrará momentos de sua infância ao lado da mãe, Diana, e do irmão, Harry

