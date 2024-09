O filho de Mick Jagger com Luciana Gimenez e a filha de Sandra Annenberg com Ernesto Paglia querem deixar claro que o título de "nepo babies" pode ser incômodo. Em um vídeo no TikTok compartilhado no perfil de Elisa Annenberg-Paglia, ela e Lucas Jagger encenam com humor uma situação em que são apresentados a outras pessoas por um amigo.