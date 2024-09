Eterna musa Notícia

Vera Fischer posa de maiô e fala da chegada aos 73 anos: "Alegria de montão"

Atriz fez publicação nas redes sociais nesta sexta-feira. Catarinense, que faz aniversário em novembro, é uma das grandes personalidades da TV, do teatro e do cinema no Brasil

30/08/2024 - 16h37min Atualizada em 30/08/2024 - 16h38min