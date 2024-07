O salário do príncipe William como titular do Ducado da Cornualha foi divulgado nesta quarta-feira (24), em um relatório real. O documento, referente ao ano de 2023, estima que ele recebeu cerca de US$ 30 milhões (o equivalente a R$ 141 milhões, na cotação atual), no primeiro ano como titular do Ducado, que herdou após o seu pai, Rei Charles III, assumir o trono.