Sorridente Notícia

Kate Middleton volta a aparecer em público na final de Wimbledon

Princesa de Gales é patrona do All England Club e tem funções cerimoniais, como a entrega do troféu ao vencedor da disputa. Este é o segundo compromisso real que ela cumpre após o diagnóstico de câncer

14/07/2024 - 11h29min