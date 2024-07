"Pesadão" Notícia

Hit de Iza toca em intervalo do jogo entre Ponte Preta e Mirassol, clube de Yuri Lima

Vídeos do momento viralizaram nas redes sociais. Na quarta-feira (10), a cantora anunciou o término do relacionamento com o jogador após descoberta de uma traição

13/07/2024 - 15h02min