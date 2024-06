Ativistas do grupo Animal Rising, dedicado à defesa do direito dos animais, utilizaram o retrato oficial do rei Charles III, pintado pelo artista britânico Jonathan Yeo e exposto na Philip Mold Gallery, em Londres, como meio de protesto nesta terça-feira (11). O envolvidos cobriram a cabeça do monarca com o rosto do personagem Wallace, da série de animação britânica Wallace and Gromit.