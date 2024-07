Em defesa do herdeiro Notícia

Luiza Tomé lamenta comentários preconceituosos enviados ao filho caçula: "A homofobia não é velada"

Modelo de 20 anos foi vítima de ataques nas redes sociais recentemente, após compartilhar fotos em que aparece vestindo looks com transparência, saia e biquíni; atriz disse que tem orientado o jovem a não deixar que as pessoas interfiram em sua vida

03/07/2024 - 16h36min