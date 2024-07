Declaração Notícia

Bruna Lombardi faz homenagem ao marido, Carlos Alberto Riccelli, que completa 78 anos: "Meu oceano de paixão e alegria"

Atriz compartilhou um vídeo no Instagram com uma série de fotos do companheiro. Casal está junto desde 1978 e já soma 46 anos de união

03/07/2024 - 13h33min Atualizada em 03/07/2024 - 13h34min