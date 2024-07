O influenciador digital Eliezer, 34 anos, relatou ter ficado viciado em realizar procedimentos estéticos no ano passado. Em entrevista ao Gshow, publicada nesta segunda-feira (8), o ex-BBB disse que, em seis meses, chegou a realizar oito intervenções estéticas. No final de 2023, decidiu desfazer os preenchimentos do rosto ao não se reconhecer mais no espelho.