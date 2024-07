Representante da Indonésia, Harashta Haifa Zahra, 20 anos, foi a grande vencedora do Miss Supranational 2024. A final do concurso de beleza, um dos mais importantes do circuito mundial, foi realizada na tarde deste sábado (6), na Polônia. A brasileira Isadora Murta, que figurava entre as favoritas à coroa, acabou ficando em quarto lugar.